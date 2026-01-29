La Videna recibe visto bueno para Juegos Panamericanos Lima 2027 tras visita del comité organizador

Lima avanza en la organización de los Juegos Panamericanos 2027 y uno de los principales escenarios deportivos del país, La Videna, superó con éxito una visita técnica del comité organizador.

El recorrido estuvo encabezado por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, junto al titular de Panam Sports, Neven Illich, quienes inspeccionaron el estadio atlético, el centro acuático y el velódromo.

“Las instalaciones deportivas que ustedes tienen son de nivel mundial”, destacó Illich. Además, resaltó el mantenimiento de la infraestructura. “Esto está impecable, está perfecto y listo para generar competencias cuando queramos”, afirmó.

Desde la organización se recomendó priorizar los recintos ya existentes. “La recomendación es usar las instalaciones que ustedes tienen, a menos que sea estrictamente necesario… la construcción de nuevos recintos”, señaló Illich.

En esa línea, se informó que se optimizarán recursos públicos. “Con más de 200 millones de dólares menos se van a utilizar de los recursos públicos”, precisaron, como parte de un encargo del Ejecutivo.

Compromiso rumbo al 2027

El comité también anunció que se trabaja en la conformación del equipo organizador. “Tenemos la confianza de que sí podemos hacer unos Juegos Panamericanos Lima 2027, incluso mejores que el gran trabajo que ustedes ya hicieron”, indicaron.

Las autoridades subrayaron que se trata de un proyecto de Estado. “Este evento es un compromiso de Estado más allá de los gobiernos”, remarcaron.

Además de La Videna, formarán parte de Lima 2027 la Villa Panamericana, el Complejo Panamericano de la Costa Verde, la piscina del Campo de Marte y el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, entre otros recintos.