PNP Intervienen local donde se realizaban trámites de la Reniec de manera fraudulenta

En el distrito de Miraflores, agentes de la PNP intervinieron un local que funcionaba como un agente de pago autorizado del Banco de la Nación, donde se hallaron documentos de trámite de RENIEC.

Durante el operativo se intervino a 10 personas y en el local se encontró un registro de datos personales de dudosa procedencia.

Se procedió a la incautación de equipos de cómputo y documentos, la detención de los implicados y el inicio de investigaciones por los delitos contra la fe pública, falsedad genérica y delitos informáticos.

Recomendaciones para no ser víctima de estafa

Según información policial, estas mafias operaban mediante "jaladores" para atraer a los ciudadanos, comercializando certificados C4, partidas de nacimiento y constancias de soltería falsas. También se detectó en el lugar la presentación de recibos de pago del Banco de la Nación falsificados.

Ante hechos como este la RENIEC exhorta a la ciudadanía a no realizar trámites en intermediarios o locales no autorizados, recordando que los servicios se realizan únicamente en sus oficinas oficiales o a través de su plataforma digital.