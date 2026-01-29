Hombre con alteraciones mentales habría intentado secuestrar a una niña en Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, la madre de una menor de 5 años, denuncia el presunto intento de secuestro contra su hija. Según indica, la menor se encontraba en el pasaje de Dora Mayer cuando un joven de 24 años habría intentado llevársela a la fuerza.

Afortunadamente, la niña, al percatarse del hecho, inmediatamente corrió a los brazos de su madre a contarle lo que habría pasado.

Tras ser denunciado por este hecho en la comisaría del sector, la madre del joven acusado indicó que su hijo sufre de alteraciones mentales. Su progenitora presentó un documento del CONADIS en la comisaría Sol de Oro, donde confirma su condición de salud mental.

Madre de menor cuestiona que no siga un tratamiento

Sin embargo, lo que cuestiona la mamá de la niña es que no ha presentado un documento que acredite que el acusado este siguiendo un tratamiento médico o psicológico en la actualidad.

Cabe señalar que, la salud mental en nuestro país enfrenta un aumento crítico de casos de ansiedad y depresión, intensificado por la pandemia, afectando aproximadamente a 1 de cada 4 peruanos.

Aunque se han establecido más de 270 centros de salud mental comunitaria y leyes de protección, persiste el estigma de la escasez de psiquiatras (aprox. 1 por cada 22,000 habitantes) y una alta prevalencia en jóvenes y mujeres.