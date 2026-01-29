Militar en retiro es intervenido por vender droga al menudeo en Los Olivos

En el distrito de Los Olivos. un militar en retiro es acusado de vender droga al menudeo. Desde la Central de Monitoreo del distrito se muestran las imágenes de este sujeto que juró defender a la patria, pero ahora lamentablemente termina cometiendo delitos contra la seguridad pública.

El hombre de 49 años fue intervenido en la zona de Pro en la Panamericana Norte y es acusado de la presunta microcomercialización de droga y su todo su accionar fue captado por las cámaras de videovigilancia por lo fue intervenido por el comando Yanapaqui de la municipalidad y agentes del grupo Terna.

Al momento de su intervención fue identificado como Alan Michael del Águila y fue trasladado a una delegación policial del lugar para las investigaciones del caso.

Sanciones por microcomercialización de droga

En nuestro país, el delito de microcomercialización de drogas está regulado por el Artículo 298 del Código Penal. Las sanciones varían según la gravedad y el tipo de sustancia.

La sanción por este delito oscila entre 3 y 7 años de prisión. Algunas modificaciones legislativas mencionan un rango de 2 a 8 años para casos específicos de posesión o fabricación en pequeñas cantidades.

Cabe señalar que, por este delito se aplican restricciones conforme al Artículo 36 del Código Penal, lo que puede incluir la incapacidad para ejercer cargos públicos o profesiones relacionadas.