Violenta gresca sacude el Pasaje de la Salsa en Monumental Callao

Un violento enfrentamiento alteró la tranquilidad del Pasaje de la Salsa, en la zona de Monumental Callao, un espacio reconocido por su oferta cultural, gastronómica y musical. Lo que suele ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes terminó convertido en escenario de una gresca que incluyó golpes, lanzamiento de botellas y el uso de objetos contundentes, generando alarma entre quienes transitaban por el lugar.

De acuerdo con lo observado tras el incidente, la pelea dejó rastros de sangre en la vía pública y obligó a la intervención policial. Algunas personas fueron trasladadas a la Dirincri del Callao para las diligencias correspondientes y posteriormente quedaron en libertad. Testigos señalaron que, pese a la magnitud del altercado, la zona permanecía abierta al público y sin presencia constante de serenazgo horas después de lo ocurrido.

Conflicto por la organización de eventos en Monumental Callao

Las primeras informaciones apuntan a que el enfrentamiento habría sido provocado por un desacuerdo entre grupos de vecinos que buscan participar en la organización de actividades artísticas en el sector. Según declaraciones del alcalde del Callao, Pedro Spadaro, los eventos realizados recientemente no contaban con autorización municipal, lo que habría incrementado las tensiones entre quienes disputan el control de estas iniciativas.

El Pasaje de la Salsa se ubica en un entorno altamente transitado, cercano a la Plaza Grau, la avenida Sáenz Peña y la catedral del Callao, lo que refuerza su valor turístico. Por ello, los hechos registrados han reavivado el debate sobre la necesidad de mayor supervisión y coordinación institucional para evitar que espacios creados para el esparcimiento cultural se vean afectados por conflictos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.