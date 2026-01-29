Base Naval del Callao albergará a ‘el Monstruo’ bajo régimen penitenciario especial

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el internamiento de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'el Monstruo', en el centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, tras determinar que cumple con los criterios de extrema peligrosidad. “Se concluye que el interno reúne los criterios de alta peligrosidad”, informó la encargada de la presidencia del INPE, Shadia Elizabeth Valdez Tejada, al anunciar la decisión adoptada por razones estrictas de seguridad.

Base Naval del Callao: régimen especial para internos de alta peligrosidad

La titular del INPE precisó que el traslado responde a la naturaleza de los delitos cometidos y al riesgo que representa el interno dentro del sistema penitenciario. “Se ha dispuesto el ingreso del interno Erick Luis Moreno Hernández al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad”, señaló Valdez Tejada, indicando que deberá cumplir “el régimen de vida y tratamiento correspondiente”.

Desde la Policía Nacional del Perú, el jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza Cuestas, remarcó que la reclusión en este penal busca impedir cualquier intento de reorganización criminal. “Hoy presentamos a la ciudadanía el resultado de una estrategia que desarrolla el Estado peruano a través de sus operadores de justicia”, afirmó, al destacar que el aislamiento en un penal de máxima seguridad es clave para neutralizar estructuras delictivas de largo arraigo.

En la misma línea, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que este tipo de medidas son fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana. “Son procesos que deben mantenerse en una alianza proactiva de todos los Estados en la lucha frontal contra la criminalidad organizada”, señaló, subrayando que el internamiento en la Base Naval del Callao tiene como finalidad “darle paz y tranquilidad a la ciudadanía”.