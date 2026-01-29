Adolescente es atacado y secuestrado por grupo de motociclistas en Santa Anita

Un adolescente de entre 16 y 17 años fue víctima de un violento ataque grupal en el distrito de Santa Anita, luego de un incidente ocurrido mientras se desplazaba en una motocicleta. El hecho fue registrado por los vecinos de la zona, quienes expresaron preocupación por la brutalidad de lo sucedido y por el temor que hoy se vive entre los residentes del sector.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el menor habría tenido un choque previo con un triciclo conducido por un vendedor de frutas. Tras el impacto, el adolescente descendió del vehículo, momento en el que fue rodeado por un grupo numeroso de personas que lo agredieron físicamente hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, fue subido al mismo triciclo y retirado del lugar contra su voluntad.

Santa Anita: vecinos viven con miedo pese a cámaras de seguridad

En el área quedaron evidencias del ataque, como restos de la motocicleta del menor, incluidos fragmentos de vidrio. Aunque el barrio cuenta con varias cámaras de videovigilancia, los vecinos evitan brindar declaraciones por temor a represalias. Se informó que los agresores huyeron en dirección a la avenida Chancas, una vía ya asociada previamente a otros hechos delictivos en el distrito.

La familia del adolescente, quien reside en la misma zona donde ocurrieron los hechos, inició su búsqueda desde el primer momento de su desaparición. Hasta ahora, no se tiene información sobre su paradero ni sobre la identidad de quienes participaron en la agresión. Los familiares aclararon que no mantienen negocios ni actividades empresariales y exigieron apoyo urgente de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.