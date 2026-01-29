Minedu: “Para el inicio del año escolar habrá seguridad en colegios extorsionados”

La situación de los colegios extorsionados en Lima y Callao presentan cifras alarmantes. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) reportó una disminución de alertas críticas hacia finales de 2025, mientras las asociaciones de colegios privados mantienen cifras significativamente mayores.

Sobre esta preocupación, la Asociación Nacional de Colegios Privados (ANCP) estima que más de 650 instituciones han sido víctimas de extorsión a nivel nacional.

Durante el 2025, el inicio del año escolar estuvo marcado por atentados contra algunos colegios privados en Lima, que tuvieron que suspender la presencialidad y retornar a la virtualidad, al menos durante las primeras semanas de marzo.

Minedu se pronuncia

Este escenario, a dos meses del inicio del año escolar 2026, sigue generando preocupación en los padres de familia, en medio del contexto de inseguridad que atraviesa el país.

Durante el primer trimestre del año pasado, instituciones educativas privadas fueron extorsionadas sobre todo en los distritos de San Martín de Porres, Comas y Villa El Salvador, según la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú.

Ante este escenario, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que se han realizado coordinaciones con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en los centros educativos.

“Hemos hecho un convenio con el Ministerio Interior para la protección de Personal de la Policía para las zonas localizadas, donde se han visto la mayor incidencia de esos hechos. Ya estamos tratando de dar cobertura para que haya la seguridad correspondiente para los niños”, indicó el titular del Minedu.