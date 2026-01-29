Vivienda de 3 pisos casi fue consumida en su totalidad por un incendio en el Cercado de Lima

En el Cercado de Lima, una vivienda de 3 pisos casi fue consumida en su totalidad por un incendio. De acuerdo a primeros informes, en el inmueble afectado había material de reciclaje y no estaba habitada por nadie.

Según los vecinos, el dueño solo utiliza el inmueble para guardar su reciclaje, situación que les preocupa ya que son un peligro en su zona.

El incendio sucedió en la azotea y gracias a la rápida acción de los bomberos, evitaron que el fuego se extienda a las casas aledañas.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante un incendio, la acción inmediata más importante es mantener la calma y comunicarse con la central de emergencias. El número principal para incendios es el 116, correspondiente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Dar la voz de alerta: Si detectas fuego o humo, avisa a todas las personas en el lugar de inmediato.

Evacuar de forma segura: Usa siempre las escaleras, nunca los ascensores. Si hay humo, desplázate gateando cerca del suelo, donde el aire es más limpio.

Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo húmedo. Antes de abrir una puerta, toca la manija; si está caliente, no la abras.

Control de suministros: Si es posible y no te pone en riesgo, corta la energía eléctrica y la llave del gas.