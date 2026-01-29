Hombre es acribillado a balazos cuando miraba un campeonato en losa deportiva de VES

La situación de inseguridad en Lima y Callao se mantiene crítica, con una serie de ataques armados recientes vinculados principalmente al sicariato y la extorsión. En lo que va de enero, que está por terminar, la capital ha registrado una cifra de homicidios superior a la de años anteriores en el mismo periodo.

Esta vez en el distrito de Villa El Salvador, un hombre fue acribillado en una losa deportiva por un sujeto que se hizo pasar como un espectador del evento deportivo que se estaba desarrollando.

Fueron dos los sicarios

El asesinato ocurrió frente a varias personas y la víctima estaba entre ellas viendo el juego de fulbito. Según testigos el sicario y su cómplice llegaron en una motocicleta y le dispararon directamente hasta 9 veces sin ninguna contemplación, ante la mirada atonía de los presentes.

Cabe señalar que, los testigos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al hospital, pero llegó sin signos de vida.

Se estima que la tasa de homicidios cerró el 2025 en un 10.7%, una cifra superior a años anteriores. Durante el año pasado, se registraron más de 2,200 homicidios a nivel nacional, gran parte vinculados al sicariato.