‘El Monstruo’ permanece bajo estricta custodia policial tras su extradición al Perú

La presencia de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha generado un despliegue policial excepcional en el Cercado de Lima. Desde la madrugada de este miércoles, los alrededores de la Dirincri de la avenida España permanecen bajo estrictas medidas de seguridad, con cierre total del tránsito vehicular y peatonal, a excepción de las unidades del Metropolitano. El acceso también fue restringido para la prensa.

En el perímetro se observa un fuerte resguardo conformado por patrulleros, motocicletas policiales y un vehículo de la SUAT, mientras que agentes de la PNP entran y salen de manera constante del complejo policial. Fuentes en el lugar confirmaron que altos mandos continúan realizando coordinaciones internas, lo que evidencia que las diligencias aún no concluyen.

Seguridad reforzada y análisis sobre su reclusión definitiva

De acuerdo con información recabada, ‘El Monstruo’ permanece en una carceleta contigua a la Dircote, luego de haber cumplido todas las diligencias en esa sede, un procedimiento poco habitual, ya que en otros casos los detenidos suelen ser trasladados primero a Medicina Legal. Asimismo, personal del INPE, junto con representantes de la presidencia de dicha institución, acudió al lugar para evaluar los siguientes pasos.

Mientras no se emite un pronunciamiento oficial, especialistas señalan que Moreno Hernández es considerado un reo de alta peligrosidad, por lo que su destino final sería un penal con máximas medidas de seguridad. Aunque se menciona el penal de Challapalca, esta opción resulta compleja debido a la necesidad de mantenerlo cerca de Lima para múltiples diligencias policiales. En ese contexto, no se descarta su traslado al penal de Ancón, donde se ha acondicionado un espacio especial para internos de este perfil. En paralelo, la avenida Garcilaso de la Vega también permanece con cerco metálico y desvíos vehiculares, reflejando el nivel de alerta en la zona.