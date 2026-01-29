PNP interviene un sauna spa que era en realidad un local de explotación sexual en Pueblo Libre

La policía halló a 12 mujeres víctimas de trata de personas. En un operativo que se llevó a cabo en un sauna spa en la avenida La marina en el distrito de Pueblo Libre donde intervinieron a 9 personas incluso a un hombre de 72 años.

De acuerdo al PNP en el lugar se ejercía el trabajo sexual, lográndose encontrar a nueve personas de nacionalidad venezolana y peruana, asimismo, se encontró una menor de edad.

En la diligencia policial se identificaron a 12 mujeres víctimas de la trata de personas, entre ellas peruanas y venezolanas. La menor de 16 años era de nacionalidad venezolana y según la policía fue captada con engaños a través de una oferta de trabajo.

Cabe señalar que, fueron dos personas las que denunciaron a través de la línea telefónica 1818 la explotación sexual dentro de este establecimiento bajo la fachada de un baño turco.

La lucha contra la explotación sexual, enmarcada en la política nacional contra la trata de personas al 2030, enfoca sus esfuerzos en la prevención, persecución del delito y protección de víctimas, especialmente menores de edad.

Las denuncias anónimas se reciben en la Línea 1818 del MININTER, Línea 100 y Centros de Emergencia Mujer.