Cae delincuente con réplica de arma de fuego y un cuchillo en Los Olivos

El comando Yanapaqui y el Grupo Terna capturaron a un delincuente que sembraba el miedo en inmediaciones del cerro Pacifico en el distrito de Los Olivos.

La intervención fue realizada por agentes Terna de la Policía Nacional del Perú en conjunto con el Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos, tras asaltar a un joven.

Al momento de su captura en su poder tenía una réplica de arma de fuego, un cuchillo y drogas, así como un teléfono celular reportado como robado.

Penas por robar con una réplica de arma de fuego

En nuestro país, el robo con réplica de arma de fuego se sanciona severamente como robo agravado, con penas de cárcel que generalmente fluctúan entre los 12 y 20 años.

La jurisprudencia considera que el uso de réplicas, juguetes o armas inoperativas genera el mismo efecto intimidatorio, encuadrando el delito bajo el agravante de “a mano armada”.

Cabe indicar que la captura de este hampón, se logró gracias a que este tipo de operativos se han intensificado en áreas como la Urbanización Parque Naranjal y alrededores de la Avenida Alfredo Mendiola, donde los vecinos han solicitado mayor patrullaje para hacer frente a la delincuencia.