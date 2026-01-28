Robo en manada deja heridos y desata alarma en San Juan de Lurigancho

Un violento asalto múltiple se registró en la alameda Elías Aguirre, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, donde un grupo aproximado de 30 delincuentes irrumpió durante la noche para atacar a personas que se encontraban utilizando este espacio público. El hecho dejó a varias víctimas con heridas en la cabeza, además del robo de teléfonos móviles y billeteras, según reportaron vecinos de la zona.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los atacantes llegaron de forma coordinada, algunos caminando y otros a bordo de motocicletas, lo que facilitó que rodearan a las personas presentes sin levantar sospechas inmediatas. La magnitud del grupo ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades, ya que se trata de una acción que, por su número, no debería pasar inadvertida.

Robos en manada generan temor e indignación en San Juan de Lurigancho

Los residentes señalaron que en la alameda existe una cámara de videovigilancia instalada en un poste, la cual —según su conocimiento— estaría enlazada a la central del distrito. Sin embargo, manifestaron su preocupación debido a que no se habría producido una intervención rápida tras el ataque, lo que ha puesto en duda la efectividad del sistema de monitoreo y la reacción del serenazgo.

Este episodio constituye el segundo robo en modalidad de “manada” reportado en este sector, lo que ha incrementado el malestar vecinal. Los habitantes destacan que gran parte del mantenimiento del lugar es asumido por ellos mismos y demandan mayor presencia policial y de serenazgo, a fin de poder utilizar el espacio público con seguridad y sin temor durante las noches.