Demuelen puente Los Libertadores tomado por personas de mal vivir en SJL

Para tranquilidad de los vecinos y transeúntes del lugar, tras casi nueve años de abandono, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en conjunto con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, inició la demolición de los restos del puente Los Libertadores en el Malecón Checa.

La estructura del puente, que colapsó a causa del Fenómeno de El Niño en el año 2017, se había convertido en un foco de inseguridad y guarida de personas de mal vivir y delincuentes.

Recuperación del espacio

Lo que quedaba del puente era una infraestructura peatonal que conectaba zonas aledañas al Malecón Checa y facilitaba el tránsito de vecinos hacia áreas ribereñas del río Rímac.

Cabe señalar que, las autoridades informaron que, los trabajos de retiro de escombros y nivelación de terreno durarán entre 4 y 5 días. Tras esta medida, se proyecta transformar la zona liberada en un recinto deportivo o espacio comunitario para los vecinos del sector.