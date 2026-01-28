Víctor Revoredo sobre extradición del ‘Monstruo’: “Ha articulado operadores del más alto nivel”

La extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘el Monstruo’, se desarrolla bajo un operativo de alta seguridad que involucra coordinación internacional y participación de diversas entidades del Estado. El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, sostuvo que la ubicación del detenido en el extranjero fue posible gracias a un trabajo conjunto, al afirmar que “la efectiva y objetiva ubicación de este irrecuperable en el extranjero ha articulado operadores del más alto nivel: cancillería, embajadas y todo”, debido al riesgo que representa su perfil criminal.

El alto mando policial explicó que la Policía Nacional del Perú ha planificado de manera anticipada los procedimientos que se activarán cuando ‘el Monstruo’ llegue al país, incluyendo controles de identidad y evaluaciones médico-legales. Sin embargo, precisó que los puntos de traslado y custodia no serán difundidos públicamente, ya que “los lugares donde va a ser conducido este irrecuperable ya están debidamente determinados, pero son de carácter reservado”, ante posibles intentos de interferencia o sabotaje.

Traslado reservado y estrategia contra la criminalidad organizada

Revoredo detalló que el traslado internacional se realiza en una aeronave de la PNP, siguiendo protocolos técnicos propios de la aeronáutica y bajo supervisión directa del alto mando policial. En ese sentido, señaló que “es una hoja de ruta, un plan aéreo que está monitoreado entre nuestro señor comandante general y el piloto”, y remarcó que las escalas técnicas se mantienen en estricta reserva, pues “solamente saben el piloto y el señor comandante general de la PNP”.

Respecto a los policías implicados en presuntos actos de corrupción que habrían facilitado la fuga de ‘el Monstruo’, el jefe de la Dirincri aseguró que las investigaciones continúan en curso. “Eso viene trabajando activamente las inspectorías de anticorrupción”, indicó, al tiempo de destacar que “la misma PNP los ha ido capturando”. Añadió que, tras el arribo del detenido al Perú, se ejecutarán nuevas operaciones, ya que “tenemos un plan estratégico tanto interno como externo” para fortalecer la lucha contra la criminalidad nacional y transnacional.