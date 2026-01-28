Julio Rodríguez sobre extradición de alias “El Monstruo”: ¿Podría recibir cadena perpetua?

El día de hoy, se concreta la extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo", desde Paraguay hacia nuestro país. Este peligroso hampón fue capturado en septiembre de 2025 en San Lorenzo, tras permanecer prófugo y ser uno de los delincuentes más buscados con una recompensa de S/ 500,000.

Moreno Hernández llega al Perú para cumplir una condena de 32 años de prisión por secuestro, extorsión y robo agravado. Además, enfrenta múltiples procesos pendientes por sicariato y liderar la organización "Los Injertos del Cono Norte".

Tras su llegada y las diligencias correspondientes, se habría dispuesto su traslado directo al Penal de Challapalca, la cárcel de máxima seguridad en la sierra sur de nuestro país.

¿Qué pena recibirá “El Monstruo”?

En un enlace con Buenos Días Perú, el abogado penalista Julio Rodríguez analiza la pena que recibiría Erick Moreno Hernández tras ser trasladado al Perú, e indica que, debido al principio de reciprocidad internacional, la justicia peruana no podrá imponerle cadena perpetua, ya que esta sanción no existe en Paraguay, país que concede la extradición.

Sobre su internamiento al penal de Challapallca para el hombre de leyes es lo más apropiado, debido a sus antecedentes y peligrosidad: “Sí es recluido en el penal de Challapalca (…) con video conferencias se seguiría las investigaciones en su contra y se evitarían los traslados para evitar una posible fuga”.

Cabe señalar que, el arribo al Perú se prevé en las próximas horas, donde la aeronave asignada, un Antonov de la Dirección de Aviación Policial, se mantiene como pieza central de su traslado, En esa misma aeronave Moreno Hernández sería conducido hasta Lima bajo estrictas medidas de seguridad, tras hacer un alto en Arequipa.