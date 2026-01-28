Apuñalan a joven por resistirse a robo en Breña: vecinos casi linchan a ladrón

Un joven resultó herido tras ser apuñalado por resistirse al robo de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron aproximadamente la medianoche de este miércoles 28 de enero en una calle del distrito de Breña.

De acuerdo a los vecinos, los gritos de la víctima pidiendo auxilio, hicieron que salieran de sus viviendas y encontraron al joven forcejeando con el delincuente. El ladrón sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta cuatro veces.

Ante ello, los residentes lo capturaron y quisieron tomar justicia con sus propias manos ya que casi lo lincharon. Ellos lo golpearon reiteradamente y le gritaban "asesino" hasta la espera de la llegada de la policía.

Diligencias y traslado a Depincri del Rímac

El delincuente detenido fue trasladado por agentes de la comisaría del Rímac hasta un hospital para que reciba la atención respectiva y viene pasando las diligencias del caso, para luego ser trasladado a la sede de la Depincri del Rímac.

Víctima lucha por su vida