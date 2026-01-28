Atacan a balazos a dos mototaxistas en SJL: extorsionadores dejan carta exigiendo pago

Dos mototaxistas resultaron heridos tras ser atacados a balazos por extorsionadores. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 28 de enero, en la avenida 15 de enero, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según los transportistas, los mototaxistas llegaron al lugar para dejar pasajeros y se encontraban conversando durante unos minutos. Las víctimas terminaron con impactos de bala en la pierna tras ser atacados por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los sujetos dispararon directamente contra las piernas de los mototaxistas y luego se dieron a la fuga. Los heridos fueron auxiliados por los mismos vecinos hasta el hospital Canto Grande donde finalmente fueron de alta.

Banda detrás de ataque

De acuerdo a la carta extorsiva que dejó uno de los delincuentes en una de las mototaxistas, detrás del ataque estaría la banda criminal "Los Injertos de San Juan de Lurigancho" y además exigen el pago por extorsión a la empresa de transportes.

Extorsión desde 2024

Uno de los representantes de la empresa indicó que vienen siendo extorsionados desde 2024, pero dejaron de pagar porque los extorsionadores ya no se comunicaban. "Veo que es otra banda que de repente le sucede a quien nos extorsionaba, no nos han llamado y simplemente han herido a dos compañeros", dijo.