Asesinan a chofer de cúster cuando llenaba combustible en grifo de Carabayllo

En este mes de enero del 2026, que ya termina, la situación de inseguridad por cobro de cupos en Lima y Callao se ha intensificado alarmantemente con ataques violentos dirigidos principalmente al sector transporte y pequeños negocios.

En lo que va del año se han registrado al menos ocho ataques graves contra transportistas, resultando en cinco homicidios una ola de terror donde también los pasajeros se ven afectados.

Chofer asesinado en Carabayllo

Esta madrugada, dos sicarios a borde de una moto lineal asesinaron a balazos a un chofer de la empresa Estunsac, conocida como la Línea B mientras abastecía de combustible su unidad en un grifo ubicado en el distrito de Carabayllo.

El ataque se produce en medio de una crisis de inseguridad que afecta gravemente al sector transporte por el cobro de cupos y extorsiones, sumándose a otros incidentes violentos registrados recientemente en la zona, como el ataque a un colectivo hace apenas una semana.

Cabe señalar que, nuevo hecho de sangre ha generado gran consternación entre los trabajadores de transporte público, quienes anteriormente han suspendido labores ante la falta de garantías para su seguridad.