Personas en situación de calle instalan covachas en áreas verde de la Vía Expresa

Mientras usted sale muy temprano a trabajar en el corazón de la Vía Expresa, miradas invisibles contemplan todo desde "covachas" instaladas en el talud del zanjón en Surquillo que se han convertido en el refugio de personas que viven en situación de calle.

La ocupación de las áreas verdes de la Vía Expresa (Paseo de la República) por personas en situación de calle para instalar "covachas" o refugios improvisados es un problema recurrente que ha generado alertas de seguridad.

En esta zona, se han identificado estructuras hechas de plásticos, telas y desechos en zonas críticas como el puente Angamos, donde los ocupantes conviven con el peligro del tráfico de alta velocidad.

Operativos para retirarlos

Aunque la Municipalidad de Lima realiza operativos de retiro y recuperación de espacios públicos, los vecinos denuncian que las personas suelen retornar poco tiempo después de ser desalojadas.

Cada tanto llega el serenazgo de Surquillo a sacarlos, pero la vida de la calle los trae de regreso siendo la única realidad que conocen.

Cabe señalar que, se estima que miles de personas viven en situación de calle en Lima, concentrándose principalmente en el centro histórico, donde duermen a la intemperie. Esta población, conformada mayoritariamente por adultos mayores, presenta altos índices de problemas de salud mental, adicciones y abandono familiar.

Por su pare el Estado, a través de la Municipalidad de Lima y el MIMP, implementa refugios como «Casa de Todos» y brigadas de rescate para brindar techo, alimentación y atención médica.