PNP captura a microcomercializador que cobraba con billeteras digitales

La Policía Nacional del Perú desarticuló a un presunto microcomercializador de drogas durante un operativo ejecutado en una vivienda, donde se incautó una cantidad significativa de pasta básica de cocaína. Para concretar la intervención, agentes del Escuadrón Verde debieron escalar muros y forzar el ingreso al inmueble, ante la resistencia y el intento de ocultar la mercadería ilícita.

De acuerdo con la información policial, el intervenido, conocido como alias “Moradito”, operaba desde el interior del domicilio y mantenía allí la sustancia prohibida lista para su distribución. Las diligencias permitieron establecer que el sujeto habría utilizado medios tecnológicos para coordinar y asegurar las ventas con sus clientes, lo que evidenciaría una modalidad cada vez más frecuente en este tipo de delitos.

Microtráfico y uso de billeteras digitales para pagos ilegales

Las investigaciones señalan que el presunto vendedor exigía a los compradores realizar depósitos a través de billeteras digitales, tras lo cual debía enviarse una captura de pantalla como constancia del pago. Solo después de verificar la transacción, se concretaba la entrega de la droga, un mecanismo que buscaba agilizar el intercambio y reducir el manejo de dinero en efectivo.

Para la PNP, este caso refleja cómo las redes de microcomercialización adoptan herramientas tecnológicas con el fin de facilitar sus operaciones. No obstante, las autoridades destacan que estos mismos registros electrónicos pueden convertirse en elementos clave para la identificación de responsables y el fortalecimiento de las investigaciones contra el tráfico ilícito de drogas, un problema que continúa afectando la seguridad en diversas zonas del país.