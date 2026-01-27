La Victoria: recuperan 500 laptops robadas valorizadas en $250 mil

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó más de 500 laptops, valorizadas en casi 250 mil dólares, que fueron robadas durante un asalto a un local comercial, ubicado en el distrito de La Victoria.

Según relató el propietario a los medios, seis sujetos llegaron en un camión, maniataron al vigilante y se llevaron la mercancía tras indicar que dejarían un paquete al propietario. "En tiempo récord, en menos de 24 horas, la comisaría de Apolo ha hecho las diligencias urgentes", afirmó el general PNP Óscar Arriola, logrando la recuperación en menos de 12 horas.

Captura de presuntos extorsionadores con explosivos

Paralelamente, en otro operativo, la PNP detuvo a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Alexis Jean Pierre Orizano (26 años), Nicolás Cruz Canican (18) y Leonardo Torres Gamarra (27), quienes fueron capturados en flagrancia.

Los delincuentes fueron intervenidos cuando intentaban dejar una carga explosiva similar a la usada anteriormente contra un bus de la empresa Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo y también tenían en su poder armas de fuego.

Coordinaban desde penal

Cabe resaltar, que según las investigaciones policiales, las extorsiones contra las agrupaciones musicales y empresas de transporte en Lima Sur se coordinaban desde el Establecimiento Penitenciario de Ancón.