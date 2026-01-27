Sujeto que lanzó a hombre al mar en Chorrillos podría quedar en libertad tras vencer flagrancia

Violento ataque. Un trabajador salvó de milagro de morir luego de ser lanzado al mar por otro sujeto. El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en la zona de la playa Los Pescadores, en el distrito de Chorrillos.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con el subgerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos, quien confirmó que el sujeto detenido ayer podría quedar en libertad porque el hecho ocurrió el último sábado y ya ha pasado la flagrancia del delito (48 horas).

"El señor está siguiendo su proceso normal en la Policía Nacional y puede salir por el tema de las leyes", dijo el funcionario, quien agregó que el hombre vendería algunas cosas en el muelle y podría consumir algún tipo de sustancias, según información de los vecinos.

Hombre agredido se pronuncia

Por su parte, Eduardo García Godos contó a Panamericana Televisión que su agresor intentó regresar al muelle el último lunes y que al ser detenido dijo que le había robado un par de zapatillas; sin embargo descartó esta versión.

"Ese día (del ataque) lo vi dos horas antes, me quiso cambiar una lata de cerveza por una botella de agua que yo tenía y le dije que no tomaba y salió. Cuando regresó me preguntó si no me bañaba y cuando giré ya me tenía en el aire y no pude agarrarme", relató.