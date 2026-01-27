Aspec advierte graves falencias en apps de taxi: “Los hallazgos fueron sorprendentes”

Las aplicaciones de taxi que operan en el país enfrentan nuevos cuestionamientos luego de que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) advirtiera que los pasajeros estarían expuestos a un sistema con escasa protección. “Los hallazgos fueron sorprendentes”, señaló Crisólogo Cáceres, defensor de los consumidores, al explicar que el estudio se realizó tanto desde un enfoque legal como mediante la metodología de “cliente incógnito”.

Uno de los puntos más sensibles identificados por Aspec es la falta de mecanismos formales para presentar reclamos. “Dos de las aplicaciones más importantes del mercado no cuentan con libros de reclamaciones en su página web”, afirmó Cáceres, quien agregó que “Uber no cuenta con ningún canal para reclamos de usuarios en el Perú”, lo que —según indicó— deja a los consumidores sin herramientas claras para exigir respuestas ante un problema.

“Esto es la ley de la selva”: Aspec cuestiona la falta de reglas en apps de taxi

La investigación también pone el foco en los conductores afiliados a estas plataformas. “No creo que existan requisitos”, sostuvo Cáceres al referirse a las condiciones para convertirse en chofer, precisando que “no se pide antecedentes penales, no se pide brevete especial ni que el vehículo tenga condiciones determinadas”. A su juicio, esta situación permite que “cualquier individuo sea un conductor de aplicativo”, sin filtros mínimos de seguridad. "Esto es la ley de la selva", lo resume Cáceres.

Finalmente, Aspec alertó sobre cláusulas contractuales que —según la asociación— dejan al usuario en total indefensión en empresas como InDriver. “El aplicativo dice: ‘disculpa si te robaron o si te pasó algo, pero yo no soy responsable’”, cuestionó Cáceres, al recordar que algunas plataformas señalan expresamente que “no garantizan la calidad, idoneidad o seguridad del servicio”. Frente a ello, remarcó que “el hecho de que sean negocios digitales no significa que estén exentos de cumplir normas”, y planteó la urgencia de un marco legal que obligue a estas empresas a responder ante los consumidores en el Perú.