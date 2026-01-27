Extorsionadores queman combi en el Callao: afectados no presentan denuncia por temor a represalias

Continúan los ataques contra las unidades de transporte público en la capital. Esta vez, extorsionadores quemaron la combi de un padre de familia, que cubre la ruta Lima-Callao, el último domingo 25 de enero.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que una grúa viene llevándose la combi que le pertenecía a un hombre de 52 años, debido al miedo que tiene la familia por la proximidad en la que se encuentra a su domicilio.

La hija de la víctima indicó que las extorsiones iniciaron el noviembre pasado. Ella contó que le robaron el celular a su padre y cree que los delincuentes habrían intentado comunicarse con él por lo que solo salía a trabajar entre tres a cuatro días.

Amenazas a víctima

De acuerdo a la hija del afectado, en el cruce de la avenida Argentina con Faucett hace unas tres semanas atrás, una miniván con menores de edad a bordo le lanzaron una amenaza "tío ya te toca", pero su padre se quedó en shock y no le dio mucha importancia hasta el reciente ataque.

No colocan denuncia por temor a represalias

"Nosotros tenemos mucho temor y miedo de lo que puede pasar. Ellos han tenido la osadía de grabarse y subir a las redes sociales lo que han hecho", aseveró. Resaltó que no han puesto ninguna denuncia por miedo a represalias. "Lo único que quiero es que nos dejen tranquilos, porque no le hacemos daño a nadie", agregó.