Extorsionadores queman combi en el Callao: afectados no presentan denuncia por temor a represalias

Extorsionadores quemaron la combi de un padre de familia que cubre la ruta Lima-Callao. "Lo único que quiero es que nos dejen tranquilos, no le hacemos daño a nadie", dijo la hija del afectado.



Continúan los ataques contra las unidades de transporte público en la capital. Esta vez, extorsionadores quemaron la combi de un padre de familia, que cubre la ruta Lima-Callao, el último domingo 25 de enero. 

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que una grúa viene llevándose la combi que le pertenecía a un hombre de 52 años, debido al miedo que tiene la familia por la proximidad en la que se encuentra a su domicilio.

La hija de la víctima indicó que las extorsiones iniciaron el noviembre pasado. Ella contó que le robaron el celular a su padre y cree que los delincuentes habrían intentado comunicarse con él por lo que solo salía a trabajar entre tres a cuatro días.

Amenazas a víctima

De acuerdo a la hija del afectado, en el cruce de la avenida Argentina con Faucett hace unas tres semanas atrás, una miniván con menores de edad a bordo le lanzaron una amenaza "tío ya te toca", pero su padre se quedó en shock y no le dio mucha importancia hasta el reciente ataque.

No colocan denuncia por temor a represalias

"Nosotros tenemos mucho temor y miedo de lo que puede pasar. Ellos han tenido la osadía de grabarse y subir a las redes sociales lo que han hecho", aseveró. Resaltó que no han puesto ninguna denuncia por miedo a represalias. "Lo único que quiero es que nos dejen tranquilos, porque no le hacemos daño a nadie", agregó.


