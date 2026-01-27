Denuncian a mujer por agresiones físicas y discriminatorias contra conserjes en edificio de Surco

Una mujer fue denunciada por presuntas agresiones físicas y verbales contra conserjes de un edificio ubicado en el distrito de Surco, luego de que cámaras de seguridad registraran parte de los hechos. De acuerdo con los testimonios de los inquilinos, los incidentes no se tratarían de un caso aislado, sino de conductas reiteradas que habrían generado temor entre quienes residen en el inmueble.

Surco: vecinos denuncian agresiones reiteradas contra conserjes de edificio

Según la información proporcionada por los vecinos, las agresiones habrían comenzado hace aproximadamente tres semanas y se habrían repetido en varias ocasiones. En los registros audiovisuales se observa a la mujer increpando a trabajadores del edificio, arrojándoles líquidos y profiriendo insultos con calificativos discriminatorios. La denuncia señala además que, en otros episodios, habría jalado del cabello a uno de los conserjes y mantenido constantes ataques verbales.

Los residentes indicaron que la mujer vive en el edificio desde hace algunos meses y que suele reclamar a los conserjes por el acceso al inmueble, pese a que la puerta cuenta con un sistema de apertura eléctrica de uso directo para los inquilinos. En uno de los videos, se aprecia cómo la denunciada espera en la entrada y, al abrirse la puerta, se dirige directamente a increpar al personal de vigilancia.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú en la comisaría de Monterrico, donde se entregaron como pruebas los videos de las cámaras de seguridad y los testimonios de los trabajadores afectados. Los vecinos señalaron que, por temor a represalias, han preferido no identificarse públicamente y esperan una pronta respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad dentro del edificio.