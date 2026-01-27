Rivadeneira señala que caso de 'El Monstruo' se "apaciguó" y no se investiga su conexión con políticos

Erick Moreno Hernández, conocido como alias 'El Monstruo', llegará a nuestro país este miércoles 28 de enero tras ser extraditado desde Paraguay para que sea procesado por las autoridades judiciales peruanas.

En diálogo con Buenos Días Perú, el comandante en retiro Francisco Rivadeneira, ex jefe de la Brecc Lima Norte, indicó que Moreno Hernández fue un delincuente que llegó a Lima en su adolescencia desde Ica. Empezó como mototaxista y se dedicaba a robar celulares a sus propios pasajeros

Manifestó que el líder de 'Los Injertos del Cono Norte' ganó notoriedad tras la captura de Adam Smith Lucano, alías 'El Jorobado'. Además detalló la violencia con que actuaba la organización criminal contra sus víctimas.

Cuestiona falta de investigación por otros delitos

Rivadeneira resaltó que el 'Monstruo' tenía protección y conocimiento de información sobre los operativos para su captura. "Él va a venir aquí a cumplir una sentencia que ya tiene y eso lo va a hacer pasible de ser internado en cualquier penal, pero con sus otras investigaciones de secuestro y extorsión, no tiene por organización criminal y estamos viendo un vacío para poder cotejar con la policía de otros países las tipificaciones y penas", agregó.

Posibles vinculaciones

Señaló que no se puede realizar otras investigaciones para detectar las vinculaciones con policías, quién le pasó la voz para que fugara en Brasil y en Paraguay. Dijo que existe un problema ya que se conocía sobre los delitos de 'El Monstruo' y eso "me costó la cabeza", pero se logró ejercer la presión para que sea buscado internacionalmente.

"Ya se apaciguó su caso, ya nadie está investigando a nivel de corrupción de funcionarios, con qué otras organizaciones está vinculado, porque yo denuncié que está vinculado con políticos y con autoridades y no se está investigando, pareciera que quieren bajar el nivel", agregó.

Procesos pendientes

Para el comandante en retiro, Erick Hernández no debería ser trasladado al penal de Challapalca sino a un penal cercano, con todas las medidas de seguridad correspondientes, por los procesos que tiene pendiente.