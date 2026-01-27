Accidente de tránsito en Nueva Cajamarca deja a tres niños huérfanos y uno de ellos en estado crítico

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Nueva Cajamarca, San Martín, dejó como saldo la muerte de una pareja de esposos y de uno de sus hijos, luego de que una camioneta invadiera el carril contrario e impactara violentamente contra una mototaxi en la que se trasladaba la familia. El siniestro provocó el vuelco del vehículo menor y dejó gravemente herido a un niño de 5 años, quien logró sobrevivir al impacto, pero permanece en estado crítico.

Niño de 5 años lucha por su vida tras accidente en Nueva Cajamarca

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue trasladado de emergencia desde la región San Martín hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, Lima. De acuerdo con la familia, el pequeño presenta un traumatismo encefalocraneano severo y se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos neuropediátricos, bajo sedación y con ventilación mecánica. Los médicos han señalado que su evolución será evaluada en las próximas 48 a 72 horas.

El conductor de la camioneta involucrada fue identificado como Jefferson Estela Ruiz y permanece detenido mientras continúan las investigaciones a cargo del Ministerio Público en Nueva Cajamarca. Según información proporcionada por los familiares, el dosaje etílico practicado al chofer habría arrojado resultado positivo, mientras que la víctima adulta también fue sometida a la prueba, la cual resultó negativa. Las autoridades analizan las imágenes de seguridad y otros elementos probatorios para determinar responsabilidades.

La tragedia ha dejado en situación de orfandad a tres menores, entre ellos un bebé de apenas tres meses, quien dependía exclusivamente de la lactancia materna. Los familiares han manifestado su preocupación por la falta de contacto inicial de entidades estatales de apoyo y han solicitado ayuda solidaria para afrontar los gastos médicos y el cuidado de los niños. Para quienes deseen colaborar, se ha habilitado una cuenta bancaria: Cuenta Sueldo Soles N.º 19197311097035 – CCI: 002291197311097035554.