Chorrillos: taxista acuchillado arroja a ladrón a abismo tras resistirse al robo de su auto

Un taxista terminó acuchillado tras ser resistirse a un asalto por parte de dos sujetos que se hicieron pasar como pasajeros. El hecho ocurrió en la loza Primero de Mayo, ubicada en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la víctima se encontraba esperando a los supuestos pasajeros que pidieron el servicio de taxi por medio de un aplicativo. Uno de ellos mete medio cuerpo por el asiento del copiloto mientras que el otro lo ataca por el otro lado.

Sujeto cae a abismo y conductor termina herido

En su intento por frustrar el robo, el taxista manejó su vehículo para escapar y el delincuente que se encontraba en la parte del copiloto terminó cayendo a un abismo de aproximadamente cuatro metros.

Mientras que el otro sujeto acuchilló al conductor quien salió de la unidad caminando herido y fue auxiliado rápidamente por los vecinos de la zona. El ladrón que cayó al abismo resultó herido y logró darse a la fuga.

Auxilian a taxista y auxilio de vecinos