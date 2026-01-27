Caso ‘El Monstruo’: PNP evita adelantar penal de reclusión y prioriza debido proceso

Autoridades confirmaron que se vienen ejecutando los procedimientos finales para el traslado al país de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados a nivel nacional, capturado en Paraguay tras una operación conjunta internacional. El general PNP Víctor Revoredo explicó que este resultado responde a coordinaciones sostenidas entre las autoridades policiales y judiciales de distintos países. “Este traslado es parte de un operativo exitoso realizado por la Policía Nacional del Perú en articulación con fuerzas del extranjero”, señaló.

El alto mando policial precisó que existe una comunicación permanente con la Policía de Paraguay para recibir información clave que permita robustecer los procesos judiciales en territorio peruano. En ese contexto, evitó confirmar el penal al que sería recluido Moreno Hernández, al remarcar que dicha decisión no corresponde a la Policía. “Todo forma parte de una cadena del debido proceso. Son el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial quienes determinan el lugar de reclusión”, sostuvo Revoredo, aunque advirtió que, por el perfil criminal del detenido, se requiere un establecimiento de máxima seguridad.

Caso ‘El Monstruo’: PNP advierte que el crimen no se refugiará fuera del país

El general Víctor Revoredo remarcó que este caso envía un mensaje directo a las organizaciones criminales que intentan evadir la justicia operando desde el extranjero. “Que no crean que cruzando la frontera van a disfrutar de dinero manchado de secuestro y de sangre”, afirmó, al tiempo que aseguró que la PNP continúa trabajando sin triunfalismos, pero con firmeza y constancia. Añadió que existen equipos especiales desplegados dentro y fuera del país, enfocados en desarticular redes dedicadas a la extorsión y al secuestro.

Finalmente, la PNP informó sobre la captura en Bolivia de una mujer vinculada a la organización criminal de Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, considerada una pieza clave en la logística financiera de esta red delictiva. Según explicó Revoredo, la detenida tenía una orden judicial vigente y fue expulsada tras coordinaciones al más alto nivel entre ambos países. “Era quien recibía el dinero producto de los secuestros y mantenía oculto al cabecilla de la organización”, indicó. La mujer ya se encuentra en territorio peruano y será puesta a disposición de las autoridades judiciales de Trujillo, como parte de las investigaciones en curso.