Hermanitas de 9 y 10 años caen por tragaluz en Ventanilla: una de ellas se encuentra grave

Dos hermanitas de nueve y diez años resultaron heridas tras caer a un tragaluz de aproximadamente 4 metros de profundidad. El hecho ocurrió en la Plaza Cívica de Mi Perú, en el distrito de Ventanilla.

Según indicaron los familiares de las menores, ellas se encontraban caminando en el tercer nivel del lugar cuando cedió la rejilla del tragaluz y ambas cayeron hasta el segundo nivel donde se encuentra un auditorio.

Personal de serenazgo y la PNP trasladaron de inmediato a las menores hasta el hospital de Ventanilla y posteriormente fueron conducidas al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir la debida atención en pediatría.

Menor de 10 años en UCI será operada

Se sabe que la menor de 10 años se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) será sometida a una operación en las próximas horas, mientras que la niña de 9 años se encuentra fuera de peligro, pero viene siendo observada.

Municipalidad se pronuncia por accidente