Mujer salvó de ser embestida por conductor en presunto estado de ebriedad en VES

Una mujer salvó de morir luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad chocó contra su camioneta. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba retirando mercadería de la maletera de su auto estacionado en una calle del distrito de Villa el Salvador.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que se observa a la mujer en la parte posterior de la unidad cuando repentinamente el vehículo impacta contra la camioneta y por poco la embiste.

Conductor presuntamente ebrio

Los familiares de la mujer salieron de inmediato y según indicaron, el conductor de la unidad se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ellos indicaron que le preguntaron al hombre al volante por lo sucedido, pero no respondía por su presunto estado etílico.

Detienen a chofer y entregan imágenes de cámaras