Combi se incendia en pleno Cercado de Lima tras presunta falla mecánica

Un incendio vehicular se registró en el Cercado de Lima durante las primeras horas de la mañana, luego de que una combi de transporte público se incendiara mientras realizaba su recorrido habitual. El hecho ocurrió en el jirón Junín, a la altura del cruce con Huanta, generando alarma entre los transeúntes y obligando a la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional del Perú.

La unidad siniestrada cubría la ruta San Juan de Lurigancho–Lince y de acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo comenzó a emitir humo de manera repentina, lo que alertó al conductor y permitió que tanto él como los pasajeros descendieran a tiempo. Minutos después, el fuego se propagó rápidamente desde la zona del motor, dejando la combi completamente inservible.

Incendio habría sido provocado por una falla en la batería del vehículo

Según el testimonio del conductor y del cobrador, el origen del incendio estaría relacionado con la explosión de la batería, que habría comenzado a humear varias cuadras antes del punto donde finalmente se produjo el siniestro. Al intentar verificar lo ocurrido levantando el asiento, la batería habría reventado, lo que desencadenó el fuego. Pese a los intentos iniciales por controlar las llamas con un extintor, el incendio se tornó incontrolable.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar. Los pasajeros lograron abordar otras unidades y los trabajadores del vehículo resultaron ilesos. Aunque el incidente dejó únicamente daños materiales, significó la pérdida total de una herramienta de trabajo para sus ocupantes. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para descartar otros factores y garantizar la seguridad en la zona.