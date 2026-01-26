Familia buscará que menor acusado de asesinar a joven en el Rímac sea juzgado por homicidio calificado

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron al presunto asesino de Martín Mamani, un joven de 19 años, quien murió apuñalado tras resistirse a ser asaltado en el puente Santa Rosa, en el distrito del Rímac.

En diálogo con Buenos Días Perú, los familiares de Martín indicaron que fue un alivio saber que habían atrapado al presunto asesino, pero se llevaron una gran sorpresa al saber que se trataba de un menor de edad de 16 años.

"Todos han sido testigos de cómo ese asesino mató a mi ahijado. Mi ahijado no lo atacó, él fue a quitarle su mochila, aquí no ha habido casualidad, es un infractor, es un criminal, así debe ser procesado", dijo la madrina.

Cuestionan que sea llevado a reformatorio

Cuestionó que el menor de edad sea llevado a un reformatorio porque consideran que no ayudará a su resocialización. La mujer hizo un pedido al fiscal de familia, en donde se encuentra ahora el caso.

Buscan recalificación de delito y pedido de justicia

A través de su abogado, la familia está buscando la recalificación del delito, ya que la mujer contó que se tomó el caso como homicidio simple y ellos buscan que el menor de edad sea juzgado por homicidio calificado doloso.

"En estos momentos si ya uno vivía aterrado por la delincuencia que existe, actualmente con todo lo que nos ha pasado, tenemos mucho más temor. Yo quiero justicia, yo estoy pidiendo que la muerte de mi ahijado no sea quede en vano", agregó.