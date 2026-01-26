Presidente de ATU confirma que "no hay heridos de gravedad" en el accidente del Metropolitano

El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, informó que todas las personas afectadas por el accidente en la estación México del Metropolitano “ya están siendo atendidas en centros médicos” y subrayó que “no tenemos heridos de gravedad”. En declaraciones brindadas esta mañana, el funcionario precisó que la prioridad inmediata fue la atención de los pasajeros y el contacto con sus familiares, asegurando que “los teléfonos de la institución están a disposición de los ciudadanos”.

ATU investiga causas y revisa cámaras tras accidente en estación México

Sobre el origen del siniestro, Hernández indicó que aún no es posible atribuir responsabilidades y que “sería muy adelantado echar la culpa a algo o a alguien sin tener la debida prueba”. Explicó que se están revisando las grabaciones de seguridad para determinar por qué el bus “perdió la línea de circulación y colisionó contra la base del puente”. Añadió que la investigación contempla tres frentes: “el conductor, la condición del vehículo y el estado de la vía”.

Respecto a la operatividad del servicio, el titular de la ATU señaló que “el único servicio con restricciones es la estación México en el sentido norte a sur” y que el resto del sistema “se encuentra funcionando con normalidad”. Asimismo, anunció que “en breves minutos se cerrará también la estación en sentido sur-norte por aproximadamente una hora”, debido a que se realizará el retiro del bus siniestrado, aclarando que la medida responde “exclusivamente a criterios de seguridad”.

En relación con la infraestructura, Hernández aseguró que “la estación no ha sufrido ningún daño estructural” y explicó que la presencia de una barrera de contención “redujo la fuerza del impacto”. Además, desmintió versiones sobre supuestas irregularidades del bus y afirmó que “todos los vehículos cuentan con revisión técnica y licencias vigentes, sin ningún problema”, reiterando que la información oficial será difundida una vez concluidas las evaluaciones técnicas.