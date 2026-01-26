Rescatan a empresario peruano secuestrado y torturado en Ecuador: pedían US$ 20 mil para liberarlo

Un empresario peruano de 61 años, que se dedica a la importación de zapatos, fue rescatado tras ser secuestrado y torturado por varias horas en Ecuador. El hombre fue captado cuando llevaba mercadería hacia este país.

Según las autoridades ecuatorianas, cinco sujetos a bordo de motocicletas lo captaron en el distrito de Empalme, y lo secuestraron para llevarlo a un lugar donde lo golpearon, torturaron y encadenaron.

Al ser rescatado, la víctima contó que los delincuentes lo amenazaban en todo momento con golpearlo y lo tuvieron atado a un árbol con una larga cadena por un tiempo aproximado de quince horas.

Pedían $/20 mil por rescate

La familia recibió mensajes extorsivos a través de WhatsApp exigiéndole $/20 mil para que pueden liberarlo. Ante ello, acudieron a la Dirincri quienes coordinaron con la policía ecuatoriana para dar con su paradero.

¿Cómo encontraron a secuestrado y captores?

Los delincuentes enviaron cuentas bancarias para que realicen el depósito para poder liberarlo, por lo que la PNP pudo capturar a un sujeto, quien confesó los hechos y dieron con el paradero de los demás involucrados y del empresario secuestrado. Al menos cuatro personas (3 hombres y una mujer) fueron detenidas por estar implicadas y tres de ellos tendrían antecedentes policiales.