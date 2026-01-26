Falta de atención durante parto reabre debate sobre crisis en la salud de Áncash

La atención en salud vuelve a quedar en el centro de la controversia tras un grave hecho ocurrido en el hospital de Yungay, en la región Áncash. Una mujer gestante, primeriza, dio a luz sin asistencia médica en el pasillo del establecimiento luego de no recibir atención oportuna pese a haber ingresado en trabajo de parto desde horas de la mañana. El caso generó indignación ciudadana y motivó la intervención de las autoridades.

Según lo informado desde la zona, la paciente acudió al hospital alrededor de las 8:00 a. m. y, tras ser evaluada, habría quedado a la espera sin seguimiento continuo del personal de salud. Ante la ausencia de médicos y obstetras, la mujer entró en labor de parto sin apoyo profesional y tuvo que auxiliarse por sí misma. Posteriormente, fue atendida por el personal que llegó al lugar tras ocurrido el alumbramiento.

Investigación por presunta negligencia médica en hospital de Yungay

El hospital involucrado, una infraestructura recientemente inaugurada, pertenece al sistema público de salud y ya inició acciones administrativas internas. De acuerdo con la información brindada, se dispuso la separación del médico ginecólogo y del personal presuntamente implicado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. El Ministerio Público asumió el caso y ya recabó la historia clínica para determinar responsabilidades.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y permanecen bajo observación médica. No obstante, el hecho reavivó cuestionamientos sobre la capacidad resolutiva del sistema sanitario en Áncash, donde, pese a contar con recursos económicos importantes, persisten denuncias por deficiencias en la atención, falta de especialistas y carencias en la gestión del recurso humano, especialmente en zonas alejadas.