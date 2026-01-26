Accidente en el Metropolitano: unidad impacta en estación México deja 25 heridos y la vía bloqueada

Un bus del sistema de transporte Metropolitano protagonizó un accidente esta mañana al chocar contra la base de la estructura de un puente en la estación México, ubicada en la Vía Expresa de Lima. El impacto fue reportado hace pocos minutos y provocó daños visibles en la parte frontal de la unidad. El vehículo quedó empotrado contra la pared metálica, dejando múltiples personas afectadas, aunque hasta ahora no se han confirmado cifras oficiales de heridos.

Accidente en la Vía Expresa: colisión en estación México

Testigos que viajaban dentro del bus señalaron que no hubo indicios previos que explicaran la colisión y que simplemente sintieron un fuerte sacudón producto del golpe. La parte delantera del bus quedó seriamente dañada, lo que dificultó la apertura de las puertas tradicionales para la evacuación. Algunos pasajeros decidieron salir por las ventanas ante la imposibilidad de utilizar las puertas del lado más afectado.

Poco después del siniestro, unidades de emergencia y ambulancias llegaron al lugar para atender a los pasajeros lesionados y trasladarlos a centros de salud cercanos. Personal de seguridad vial y equipos de rescate también acordonaron la zona para facilitar las labores de atención y evitar complicaciones en el tránsito por la Vía Expresa. Por el momento, la primera cifra de heridos reportada por las autoridades se eleva a 25.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú se encuentran en el sitio recopilando información sobre las causas del choque. Las investigaciones preliminares buscan esclarecer por qué el bus perdió control y terminó impactando contra la infraestructura fija de la estación México, en un accidente que ha generado preocupación entre usuarios recurrentes del Metropolitano.