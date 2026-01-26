Falsos barristas desatan caos en El Agustino: destruyen auto para golpear a hincha de equipo rival

Más de 100 delincuentes disfrazados de barristas desataron el caos y el vandalismo en la cuadra 2 de la avenida Las Retamas, en el distrito de El Agustino, en la antesala del partido de presentación de Universitario de Deportes.

El grupo descendió de varias unidades de transporte público y atacó brutalmente a un transeúnte. "Dicen que el chico era hincha de Cristal, no tenía nada el chico, le han robado todo, los zapatos, el celular, todo le han robado", dijo una vecina testigo del hecho.

La residente agregó que tras perseguir a la víctima, los sujetos lo golpearon con violencia y le lanzaron rocas a la cabeza. En el lugar quedaron vidrios rotos y dos piedras de gran tamaño con rastros de sangre.

Vehículo destrozado

En su intento de esconderse, la víctima se refugió debajo de un vehículo estacionado, que también fue blanco de la violencia. El propietario del auto declaró que los delincuentes rompieron tres lunas, se subieron encima y abollaron la carrocería.

"Trabajaba con el carro por aplicativo, ahora quedé como estoy ahora con los brazos cruzados... quien sabe cuánto tiempo voy a poder arreglarlo porque no va a ser nada fácil, ni nada barato", manifestó el dueño del vehículo.