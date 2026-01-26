Cantante de salsa es asesinado a balazos tras show en una discoteca en SMP

El joven cantante conocido como Fabio Alejandro fue asesinado a balazos en la puerta de la Discoteca La Huaca, ubicada en la Avenida Perú del distrito de San Martín de Porres el último fin de semana.

Los hechos ocurrieron cuando el músico se encontraba en el ingreso del conocido local donde se realizan conciertos de salsa y cumbia, y el ambiente festivo del interior fue interrumpido por el sonido de varios disparos.

Integrante de orquesta se pronuncia

Fabio Alejandro se desvaneció en el piso, sin que nadie pudiera evitar el fatal desenlace. Un integrante de la orquesta con la que trabajaba el cantante relató que "Nos mandaron los mensajes en vivo en el momento del acontecimiento lamentable... nos llegó el mensaje que nuestro amigo había sido abatido por unos balazos".

El músico lamentó la situación, señalando que "no es el primer cantante que ha sido afectado de esta manera" y que artistas de diferentes géneros como la cumbia, salsa o timba han sido víctimas. "Los locales son amenazados, las autoridades no están actuando realmente de manera fuerte, firme porque seguimos siendo azotados", agregó.

Ambiente musical afectado por criminalidad

Vecinos que oyeron los disparos prefirieron no declarar pues en una zona algunos empresarios afirman que sufren extorsiones. Cabe resaltar, que el asesinato de Fabio Alejandro ocurre en un contexto de criminalidad que afecta reiteradamente al ambiente musical limeño.