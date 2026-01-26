Santa Anita: delincuentes armados roban camioneta y huyen tras violento asalto nocturno

Un asalto armado registrado durante la madrugada generó momentos de pánico en el distrito de Santa Anita, luego de que delincuentes interceptaran violentamente a los ocupantes de una camioneta para despojarlos de su vehículo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:10 a. m., cuando los agraviados fueron sorprendidos por sujetos armados que actuaron con rapidez y violencia.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, los atacantes venían siguiendo a la camioneta Ford 4x4 por distintas vías del distrito. Al lograr cerrarle el paso, descendieron varios individuos con el rostro cubierto, quienes encañonaron al conductor, lo obligaron a descender y a tenderse en el suelo, mientras registraban sus pertenencias. Su acompañante también fue amenazada y forzada a bajar del vehículo antes de que los delincuentes huyeran con la unidad.

Robo armado en Santa Anita quedó registrado por cámaras de seguridad

Tras el asalto, el serenazgo activó su sistema de monitoreo e inició un operativo de búsqueda. Durante la persecución, se logró ubicar la camioneta que habría sido utilizada para cometer el atraco, de placa DOI-483, la cual fue hallada abandonada en el parque 4 de la urbanización Universal. Sin embargo, los responsables ya se habían dado a la fuga, mientras que el vehículo robado continuó su recorrido con dirección al distrito de El Agustino.

Horas después, cerca de las 2:36 a. m., una nueva alerta permitió localizar la camioneta sustraída, la cual había sido “picada” para dificultar su rastreo. Al verse cercados, los delincuentes abandonaron también esta unidad y escaparon. Las víctimas fueron trasladadas a la comisaría de Santa Anita, donde confirmaron la recuperación de su vehículo. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los autores del robo.