Delincuentes se disfrazan de trabajadores para robar cables en calles de Surquillo

Delincuentes que simulaban ser técnicos de una empresa de telecomunicaciones fueron intervenidos en el distrito de Surquillo cuando retiraban cableado aéreo en plena vía pública, a plena luz del día. Los sujetos vestían cascos, chalecos, botas y mascarillas, además de portar credenciales y documentos que aparentaban ser autorizaciones oficiales, lo que les permitió pasar desapercibidos ante los vecinos mientras realizaban el presunto robo de cables para la posterior venta del cobre.

La intervención se produjo alrededor de las 5 de la tarde, luego de que operadores del sistema de videovigilancia municipal detectaran movimientos sospechosos durante el patrullaje electrónico. La presencia de una persona ajena al supuesto equipo técnico y ciertas actitudes irregulares alertaron al personal de serenazgo, que decidió acercarse para solicitar explicaciones e identificar a los implicados.

Falsas autorizaciones alertaron a serenazgo y Policía en Surquillo

Durante la verificación, los intervenidos mostraron documentos que supuestamente los habilitaban a ejecutar trabajos de cableado; sin embargo, estos permisos correspondían a otros distritos, como Lince y Barranco. Además, las credenciales presentadas no coincidían con los datos de sus documentos de identidad, lo que confirmó las sospechas iniciales del personal municipal y motivó la comunicación inmediata con la comisaría del sector.

Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial de Surquillo para continuar con las diligencias correspondientes. Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana se informó que no es la primera vez que se detecta este tipo de modalidad delictiva en el distrito, aunque en anteriores ocasiones las intervenciones se realizaron durante la madrugada. Las autoridades destacaron que la rápida acción conjunta evitó posibles afectaciones en los servicios de comunicación de los vecinos.