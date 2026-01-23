Adulto mayor droga a un hombre para robarle todo lo que pudo en su vivienda de Miraflores

En el distrito de Miraflores, un ciudadano denuncia haber sido drogado por parte de un adulto mayor, para poder róbarle costosos objetos de valor de su vivienda,

Este tipo de robo también conocido como el “pepeo” consiste en suministrar sustancias somníferas o psicotrópicas (como benzodiacepinas o clonazepam) a una persona, usualmente mezcladas en bebidas, para dejarla inconsciente o reducir su resistencia y sustraer sus pertenencias de valor.

Lo durmió por seis días

En este caso la víctima narra que, el adulto mayor, a quien no conocía muy bien, ingresó a su departamento y le invito de tomar una gaseosa , tras esto no recuerda más.

El ladrón estuvo cerca de media hora en el inmueble, para poder robar objetos valuados en más 30 mil soles, también pudo robar dinero de sus cuentas bancarias realizando compras, para luego crear una nueva cuenta bancaria a nombre de la víctima,

Cabe señalar que, la victima estuvo dormido por seis días tras ingerir la sustancia en la bebida, Por otro lado, el rostro del ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del condominio, por que la victima hace un llamado a quien pueda reconocerlo y que las autoridades den pronto con su identidad y paradero.