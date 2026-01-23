Se realiza marcha blanca en vía exclusiva para transporte público en la avenida Abancay

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) inició la marcha blanca de la vía exclusiva para el transporte público en la avenida Abancay en lo que es una fase educativa que busca que los conductores se familiaricen con la nueva disposición antes de aplicar sanciones.

La implementación del carril segregado se extiende por 1.2 kilómetros entre el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima.

Con esta iniciativa, los dos carriles más cercanos al sardinel central son exclusivos para los buses de transporte público autorizado, mientras que los taxis y vehículos particulares deben usar los carriles exteriores.

Orientan a los conductores en la marcha blanca

Durante la marcha blanca, se ha observado que algunos vehículos particulares y taxis siguen invadiendo los carriles exclusivos, por lo que la ATU y la Policía Nacional del Perú están presentes para orientar a los conductores y asegurar el cumplimiento de la norma.

Cabe señalar que, con esta iniciativa se espera se reduzca significativamente el tiempo de viaje de los buses, pasando de aproximadamente 20 minutos a solo 6 minutos, mejorando la fluidez del tráfico y la seguridad.