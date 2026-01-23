Solo 24 de 73 playas de Lima son aptas para bañistas, advierte Digesa

A pocos días de un nuevo fin de semana de verano, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) informó que solo 24 de las 73 playas evaluadas en el litoral de Lima Metropolitana cumplen con las condiciones para ser consideradas saludables. El dato resulta clave para las familias que planean acudir al mar, ya que la exposición a playas contaminadas puede implicar riesgos para la salud, especialmente en niños y adultos mayores.

Antes de elegir un balneario, especialistas y bañistas coinciden en que existen señales visibles que permiten advertir si una playa no es apta. La acumulación de residuos sólidos, restos de comida, botellas, plásticos o fragmentos de vidrio, así como la presencia de malos olores, espuma excesiva o una coloración inusual del agua, son indicios claros de contaminación. A ello se suma la falta de servicios higiénicos cercanos o su deficiente estado de limpieza.

Playas saludables en Lima: qué revisar antes de ir al mar

Durante un recorrido por zonas concurridas como Barranco, visitantes señalaron que la limpieza del entorno influye directamente en la decisión de permanecer o no en la playa. Algunos optan por llevar bolsas para retirar sus desperdicios, mientras otros advierten que la presencia de vidrios y basura representa un peligro, sobre todo en áreas donde juegan menores de edad. Entrenadores deportivos que usan la franja costera de manera regular también remarcaron que, tras los feriados, varias playas quedaron en condiciones críticas, lo que evidencia un problema recurrente de comportamiento ciudadano.

Las autoridades recomiendan consultar previamente la plataforma oficial “Verano Saludable”, donde Digesa actualiza el estado sanitario de las playas. En el último reporte figuran como aptos balnearios ubicados en distritos como Ancón, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Santa María del Mar. Más allá de los controles oficiales, el llamado es a la corresponsabilidad: mantener las playas limpias depende tanto de la fiscalización municipal como de la conducta de cada visitante.