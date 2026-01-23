Ate: Madre denuncia extorsión tras desaparición de su hija de 15 años

Una adolescente de 15 años permanece desaparecida desde hace 20 días, mientras su familia enfrenta una situación aún más alarmante: la madre de la menor denunció haber recibido llamadas extorsivas de sujetos que aseguran pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y que afirman tener a su hija retenida. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y se encuentra registrado en la comisaría de Salamanca.

Según relató Margot, madre de la menor, la joven salió de casa el viernes 2 de enero alrededor de las 5:30 de la tarde y no volvió. “Ese día fui a buscarla, pero no la encontré”, señaló. Las primeras pistas surgieron días después, cuando la mujer revisó la cuenta de Instagram de su hija y empezó a contactar a sus amistades. “Comencé a indagar con los contactos de su Instagram, pero todos me decían no saber nada”, declaró.

Extorsión se suma a la búsqueda de la menor desaparecida

La última vez que la adolescente fue vista ocurrió la madrugada del 3 de enero, cuando un taxista aseguró haberla encontrado sola en la zona de Urubamba con la avenida Javier Prado. “El señor me dijo que la encontró normal, no estaba mareada ni tenía nada, y que solo le pidió prestado el celular”, explicó Margot. De acuerdo con su testimonio, la menor usó el teléfono entre 10 y 11 minutos para comunicarse con contactos cercanos, entre ellos una amiga mayor de edad identificada en redes sociales, quien posteriormente negó haberla visto.

La situación dio un giro aún más grave el último domingo, cuando la madre recibió una llamada extorsiva tras intentar difundir el caso. “Me dijeron que eran el Tren de Aragua, que tenían a mi hija y hacían gritar a una chica. Me dio mucho temor”, relató. Los sujetos exigieron el pago de mil soles y solicitaron números de familiares para realizar depósitos. La mujer acudió de inmediato a la comisaría, donde un efectivo policial escuchó las comunicaciones. “No sé si realmente son ellos o se hacen pasar, pero el miedo es constante”, afirmó.

Aunque la madre bloqueó el número, las llamadas continuaron llegando a un familiar y desde líneas desconocidas. “Llaman y se quedan callados o mandan mensajes obscenos que no vienen al caso”, denunció. Mientras la investigación sigue en curso, la familia pide apoyo ciudadano para dar con el paradero de la adolescente. “No puedo dormir ni descansar, estoy totalmente intranquila”, expresó Margot, quien mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con su hija.