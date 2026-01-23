Periodista argentino cuenta como actúan ante denuncias a jugadores: “Los clubes tienen un departamento de género”:

El caso que compromete a tres jugadores de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ha generado amplio interés en Argentina, donde los medios siguen de cerca el avance de la denuncia presentada por una joven de nacionalidad argentina. El periodista Marco Píngaro, de DNews, explicó que la repercusión se debe principalmente a uno de los nombres implicados: “Acá se hizo mucho eco sobre todo por la presencia de Carlos Zambrano, exjugador de Boca Juniors, campeón con el cuadro xeneize”. Además, precisó que, aunque el hecho habría ocurrido en Montevideo, “la denuncia se realiza en la ciudad de Buenos Aires”, lo que activa la competencia de la justicia argentina.

“La mecánica fue similar”: el antecedente de Vélez Sarsfield y las diferencias con el caso actual

Píngaro comparó la situación con un episodio ocurrido en 2023 en el fútbol argentino y sostuvo que “hace un año y medio sucedió un caso idéntico dentro de una concentración con jugadores de Vélez Sarsfield”. Según detalló, en aquel momento “la mecánica fue igual: separación inmediata del plantel”, aunque remarcó una diferencia clave: “Los jugadores residían en Argentina y eso permitió que la justicia actúe de manera directa”. Sobre el escenario actual, advirtió que “no se descarta que en los próximos días o meses se pida la extradición o que los jugadores se acerquen a Buenos Aires a declarar”.

El periodista también aclaró que aquel caso no concluyó con condenas, aunque sí con fuertes medidas restrictivas. “Fueron absueltos, pero estuvieron seis meses con prisión domiciliaria”, indicó, explicando que “no podían salir de la provincia y luego del país”. Añadió que, pese a la absolución posterior, “Vélez Sarsfield les rescindió el contrato cuando la causa fue avanzando”, lo que dejó a algunos futbolistas sin club durante varios meses, mientras que otros continuaron su carrera lejos de la institución.

Finalmente, Píngaro subrayó que el fútbol argentino cuenta con protocolos específicos ante denuncias de violencia de género. “La mayoría de clubes tiene un departamento de género que activa un protocolo interno”, señaló, destacando que estas áreas “intervienen incluso en la contratación de jugadores”. En relación con el caso actual, confirmó que “la denunciante conocía a Zambrano de su paso por Boca Juniors” y que “entra al hotel invitada por él”, algo que llamó la atención por tratarse de una concentración: “Es muy raro y muy llamativo que se haya pasado una barrera de seguridad”.