PNP y transportistas de la empresa Santa Catalina se reúnen tras ola de ataques y extorsiones

En las primeras semanas de este año, la empresa de transporte público “Santa Catalina”, conocida como "la 23" ha sido blanco de múltiples ataques armados y extorsiones.

El pasado 19 de enero se reportó un nuevo ataque contra un bus de esta empresa en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Solo 9 días antes, se registró otro atentado a balazos contra un conductor de la misma compañía, lo que generó protestas e indignación por la falta de seguridad en las calles de la capital.

Al menos cuatro bandas criminales les exigen cupos

Según los propios conductores, esta empresa enfrenta amenazas de al menos cuatro bandas criminales que exigen el pago de "cupos", debido a la gravedad de los ataques, algunas de sus rutas han operado con presencia policial a bordo.

Esta mañana desde tempranas horas el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola Delgado se reunió con los transportistas de la empresa Santa Catalina tras ola de ataques y extorsiones en su contra.

Tras la reunión, el General Arriola dio detalles a la prensa de esta y de los pasos que la Policía Nacional este dando para luchar contra esta ola de extorsiones y ataques en contra el sector del transporte urbano en las calles de Lima y Callao.