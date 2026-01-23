Falso Delivery: Cae peligroso “raquetero” en el Cercado de Lima

En el Cercado de Lima, agentes de serenazgo y de la policía capturaron a un peligroso “raquetero” que operaba con una motocicleta arrebatando celulares a los transeúntes.

El "raqueteo" es una de las modalidades de robo más comunes en en las calles de Lima y Callao, caracterizada por asaltos rápidos realizados desde motocicletas o vehículos contra transeúntes o conductores en los semáforos cuando están en luz roja.

Fue captado por cámaras de seguridad

El delincuente fue captado por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima arrebatando teléfonos celulares a personas distraídas en la avenida Arequipa en el Cercado de Lima bajo la modalidad del falso delivery.

En el registro en video hay varios intentos de robos y robos concretados por parte del detenido. Según las pesquisas, el sujeto también operaba en complicidad de otras personas que lograron darse a la fuga.

Cabe señalar que, las penas por robos al paso varían según la violencia utilizada, oscilando entre 3 a 8 años de prisión por robo simple (artículo 188 CP) y de 12 a más de 20 años por robo agravado (artículo 189 CP).

El robo de teléfonos celulares y el uso de armas o vehículos incrementan las penas severamente.